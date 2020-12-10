Vefa ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor - Son Dakika

Vefa ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

10.12.2020 15:38
Vefa ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamlığı ile Selçuklu Belediyesi koordinesinde kurulan ve pandemi sürecinde vatandaşların yardımına koşan Selçuklu Vefa Sosyal Destek Ekipleri sokak kısıtlamalarının yeniden başlaması ile yoğun olarak çalışmaya başladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamlığı ile Selçuklu Belediyesi koordinesinde kurulan ve pandemi sürecinde vatandaşların yardımına koşan Selçuklu Vefa Sosyal Destek Ekipleri sokak kısıtlamalarının yeniden başlaması ile yoğun olarak çalışmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından uygulanan önlemler kararlılıkla uygulanıyor. Önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokak kısıtlaması getirildi. Selçuklu'da karantinada bulunan ve dışarı çıkma kısıtlaması olan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Ekipleri koşuyor. Selçuklu Kaymakamlığı ve Selçuklu Belediyesi koordinesinde kurulan Selçuklu Vefa Sosyal Destek Ekipleri pandeminin Türkiye'de etkili olduğun günden bu yana faaliyetlerini sürdürürken, kısıtlamaların yeniden başlaması ile çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karantinada olan ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Ekipleri, hafta sonu 56 saatlik kısıtlamada yoğun olarak vatandaşların yardımına koştu. Mart ayından bu yana hizmet veren Selçuklu Vefa Sosyal Destek Ekipleri çalışmalarına başladığı günden bu yana sosyal kart dağıtımı ile birlikte yaklaşık 120 bin kişinin yardımına koşarak, ihtiyaçlarını karşıladı. Bu süreçte vatandaşlar en fazla bilgi alma, dışarı çıkma, maaş çekme ve ilaç talebinde bulundu.

"Vefa ekiplerimiz 120 bin kişinin yardımına koştu"

Vefa ekiplerinin çalışmalarını Mart ayından bu yana sürdürdüğüne dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Mart ayından bu yana süren pandemi nedeniyle 65 yaş üstü hemşehrilerimiz ve 20 yaş altı kardeşlerimiz dışarı çıkamıyor. Bu yaş aralığında kalan hemşehrilerimizin yardımına ise vefa ekiplerimiz koşuyor. Pandeminin başladığı günden bu yana vefa ekiplerimiz çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Selçuklu'da ekiplerimiz bu güne kadar yaklaşık 120 bin kişinin yardımına koştu. Tabii vefa ekiplerinin bu yardımının yanı sıra belediyemiz bu süreçte iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza ve onların istihdam ettikleri işçi kardeşlerimizin de yanında oldu. Süreç içerisinde belediye olarak bu kardeşlerimize 3 milyon TL değerinde gıda kartı dağıtarak onlara bir nebze olsun rahat nefes aldırdı. Özverili bir şekilde çalışan vefa ekiplerimize ve sosyal kart dağıtımında aktif rol alan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi bittikten sonra da hemşehrilerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Vefa ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor
Vefa ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

Koronavirüs, Selçuklu, Konya, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vefa ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor - Son Dakika


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