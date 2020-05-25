Vefa ekipleri ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evinde geçiren şehit aileleri ve 65 yaş üstü bireyleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Güroymak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Aydın Kurtulmuş ile bir süre sohbet edip ailenin bayramını kutlayan ekiptekiler, daha sonra aynı köyde ihtiyaç sahibi Harbinaz Tören'e gıda malzemesi yardımında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Güven Masası'nı arayan Kadir ve Fahime Tunç çiftinin de taleplerini karşılayan ekiptekiler, Ramazan Bayramı'nda şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alarak gönüllerini aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehidin babası Kurtulmuş, jandarma personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

İhtiyaçları karşılanan diğer vatandaşlar da ekiplere çeşitli ikramlarda bulunarak dua etti.

Güroymak Emniyet Müdürlüğü personeli de ilçe merkezindeki ihtiyaç sahibi Mehmet Selim Çaçan'a da gıda malzemelerinden oluşan yardım kolisini teslim etti, bayramını kutladı.