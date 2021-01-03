Vefa ekipleri yeni yılda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika

Vefa ekipleri yeni yılda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

03.01.2021 16:33
Vefa ekipleri yeni yılda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor, System.String[]

Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde çalışma yürüten ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteğini sürdürüyor.

Vakıf Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki görevliler, Keklikpınar ve Biçer mahalleleri ile Geçitli köyünü ziyaret etti.

Tespit ettikleri ailelere, içinde gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ulaştıran ekipler, köydeki 7 yaşındaki görme engelli Nisanur Demir ile bir araya gelerek taleplerini karşıladı.

Vatandaşlar da kendilerine yardım eden ekiplere teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefa ekipleri yeni yılda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika


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