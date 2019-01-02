Son Dakika Haberleri: Vefa Gençlik Kulübü Gençlerinden Yemen'e Destek Kampanyası

Vefa Gençlik Kulübü Gençlerinden Yemen'e Destek Kampanyası

32 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyasına yurt içi ve yurt dışından destekler artarak devam ediyor.

Vefa Gençlik Kulübü Gençlerinden Yemen'e Destek Kampanyası, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen " Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyasına yurt içi ve yurt dışından destekler artarak devam ediyor.

Özellikle ülke genelinde halkın her kesiminin sahiplendiği ve bağışta bulunmak için adeta birbiriyle yarıştığı kampanyaya küçük yaştaki çocuklardan üniversite gençliğine yapılan destek topluma örnek oluyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vefa Gençlik Kulübü tarafından, "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında Yemen için 4 bin lira nakdi yardım toplandı. Toplanan yardımlar, Yemen'deki mazlum ve mağdur ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi hesabına yatırıldı.

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, yaşanan iç savaş nedeniyle temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının da had safhada olduğu, çocukların açlıktan hayatını kaybettiği Yemen'e karşı, 4-6 yaş Kur'an kursunda öğrenim gören öğrencilerin de duyarsız kalamadığını söyledi.

Çetin; "Bugün bu anlamda Erzincan Üniversitemize bağlı Vefa Gençlik Kulübünün yaptıkları anlamlı kampanya dolayısıyla tedarik edip bize teslim ettikleri yardımlar için manevi rehberlerimizi, gençlerimizi ve onları yetiştiren anne-babalarını yürekten kutluyorum. Gençlerimizin aldığı eğitimin neticelerini böyle hayrı hizmetler vesilesiyle görmek bizler için mutluluk vesilesidir. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Erzincan, Yemen, Güncel
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