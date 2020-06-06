Vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmadı - Son Dakika

Vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmadı

Hatay'da Antakya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul idarecileri ve öğretmenlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, görevleri sırasında tespit ettikleri ihtiyaç sahibi hanelerin "gönüllü" olarak eksiklerini karşılıyor.

Hatay'da Antakya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul idarecileri ve öğretmenlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, görevleri sırasında tespit ettikleri ihtiyaç sahibi hanelerin "gönüllü" olarak eksiklerini karşılıyor.

Antakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, maaş dağıtımı görevi sırasında tanıdığı bazı ailelerin yardım çağrılarına sessiz kalamadı.

Ekipler, bazı vatandaşların resmi kurumlara başvurularını yönlendirerek destek almalarını sağlarken, bazı vatandaşların da ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla veya hayırseverler aracılığıyla karşıladı.

Kendilerine vatandaşların yakıştırmasından ilham alarak "zamane hızırları" adını veren grup, ilk çalışmasını televizyonları olmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen bir çocuğa kendi imkanlarıyla televizyon alarak gerçekleştirdi.

Daha sonra 8 binden fazla aileye ulaşarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekip, maddi durumu iyi olmayan birçok ailenin, beyaz eşya, kanepe ve inşaat malzemesi gibi çeşitli ihtiyacını tamamladı.

Görevli vefa grubu personelinin yanı sıra birçok öğretmenin de dışarıdan destek vermeye başladığı ekip, Hatay'ın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi aileler için umut oluyor.

"Devlet her haneye bizden önce ulaşmış"

Vefa grubu gönüllüsü Maraşboğazı İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oluşturulan vefa grubunda gönüllü olarak görev aldıklarını söyledi.

Görevleri sırasında bazı hanelerin bazı ihtiyaçlarına ulaşamadığını fark ettiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bu vefa görevi sırasında birçok olayla karşılaştık. Narlıca Mahallesi'nde bir eve rutin devlet yardımını vermek üzere geldik. Burada ailenin evinin iyi olmadığını gördük. Durumu grubumuzdaki arkadaşlarla paylaştım. Bir arkadaşımız, tavanını, bir arkadaşımız zemin seramiğini, mutfağını üstlendi. Böylece evi tadilata başladık. Devletimiz yardımlar konusunda da büyüklüğünü her şekilde gösteriyor. Bizim ulaştığımız her haneye devlet bizden önce ulaşmış. Maaş ödemelerini yapmış ancak bazı aileler yasal prosedürler gereği bazı imkanlardan mahrum kalmış. Bizler de 'Devlet millet el ele biz bize yeteriz Türkiye'm.' diyerek ailelerimizin yanındayız."

Grup gönüllüsü Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan da salgın sürecinde devletin çağrısına uyarak vefa grubuna dahil olduğunu söyledi.

Vefa merkezinin kendilerine verdiği görevi yaptıkları sırada bazı ilginç durumlarla karşılaştığını aktaran Alkan, şöyle konuştu:

"Altınçay Mahallesi'nde bir eve yaşlılık maaşını vermek üzere geldiğimizde, kadının çamaşır makinesi olmadığını öğrendik. Durumu diğer arkadaşlarla paylaştığımızda bir arkadaşımız aileye çamaşır makinesi almak istedi. Çok şükür bunu aileye teslim ettik. Ayrıca başka bir arkadaşımız da evin mutfağını yenileme işini üstlendi. Devletimiz büyüklüğünü gösteriyor. Bizler de devletimizin gösterdiği yolda ilerleyerek milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Gruba dahil edemediklerimiz gönül koydu"

Vefa Grubu Koordinatörü Antakya Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şanal ise kurulan Antakya Vefa Sosyal Destek Grubu'nda 10 öğretmenle çalışmalara başladıklarını anlattı.

Şanal, ilçe nüfusunun çok büyük olması dolayısıyla işlerin zaman zaman yoğunlaştığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Vefa grubunu genişletmek için eğitim camiasında yeni bir duyuru yapma ihtiyacı duyduk. 2 saat içerisinde 100'e yakın gönüllü başvurusu oldu ve duyuruyu sonlandırmak zorunda kaldık. Başvuru çok olunca, yaşları, engeli, hastalığı bulunanları elemek zorunda kaldık. İlk etapta bize gönül koyan arkadaşlarımız oldu. O an Sarıkamış'ta, Çanakkale'de cepheye gitmek için yaşlarını büyüten gençleri düşündüm ve o arkadaşları onlara benzettim. Aklıma 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önüne yatanlar geldi. Geçmişteki fedakarlıkların aynısını gördük. Bu bizleri çok mutlu etti."

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ise koronavirüs salgınıyla beraber Antakya Kaymakamlığı koordinesinde kurulan vefa sosyal destek grubuna 81 okul müdürü ve öğretmenin gönüllü olarak katıldığını vurguladı.

"Vefa içerisinde vefa grubu oluşmuş oldu"

Bu gönüllü eğitmenlerin, engelli, yaşlı ve emekli maaşları ödeme görevlerini yaparken bazı durumları tespit ettiğini belirten Çerko, "Görevli arkadaşlarımız yaşlı ve engellileri vatandaşların maaşlarını götürdüğü sırada bazı ailelerin başka ihtiyaçları olduğunu da fark etti. Bu ailelerimizin beyaz eşya, mobilya, koltuk takımı, tadilat, ev boyası veya evdeki öğrencinin kitap ihtiyacı gibi şeyler tespit ettiler. Bazen kendi aralarında, bazen de hayırsever vatandaşları bu evlere yönlendirip, ihtiyaçların karşılanmasına vesile oldular. Bir bakıma vefa içerisinde vefa grubu oluşmuş oldu." şeklinde konuştu.

Zaman zaman çalışmalara kendisinin de katıldığını anlatan Çerko, vatandaşların devletlerine olan güveninin gözlerinden okunduğunu söyledi.

Çerko, "Bazı vatandaşlar arkadaşlarımıza 'zamane hızırları' yakıştırması yaptılar. Gerçekten de zamane hızırı gibi çalıştılar. 8 bini aşkın haneye ulaştılar. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmadı

Vefa Sosyal Destek Grubu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmadı - Son Dakika

Son Dakika

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı         
17:43
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı         
16:59
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi         
16:58
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
16:58
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı         
16:57
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım         
16:50
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde         
16:47
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı         
16:47
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı         
16:42
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek         
16:41
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı         
16:36
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar         
16:28
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var         
16:24
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı         
16:13
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu 66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu         
16:06
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı         
15:59
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor         
15:53
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti         
15:42
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı         
15:34
Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü         
15:33
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti         
15:19
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı         
15:10
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti         
15:09
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak         
15:05
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı         
14:59
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 18:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]