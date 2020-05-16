Vefa Grubu'na saldırı iddiasında CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonucu gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeye giderek teslim olan Eren Yıldırım'a CHP milletvekilleri eşlik etti.