Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı - Son Dakika

Vefa grubundan doğal antibiyotik 'Gulik Otu' kahvaltısı

TUNCELİ - Tunceli'de Vefa Sosyal Grupları tarafından hazırlanan antibiyotik etkili ve şifalı olduğu bilinen Gulik Otu yemeği, evden dışarı çıkamayan yaşlılar için özel olarak hazırlanıp, evlerine ulaştırıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Gelen taleplerin yanı sıra, ekipler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunup yanında yakınları olmayanlara günlük kahvaltı servisi yapıyor. Kahvaltı servisinde hizmeti zirveye çıkartan her türlü detayı düşünen ekipler, gelen talep üzerine doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen doğal antibiyotik olarak kullanılan gulik otunu pişirip yaşlılara ikram etti.

Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüttüğünü belirten Vali Tuncay Sonel "65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kıymetli büyüklerimizin isteği üzerine tam mevsimi, Munzur'un Dağlarında yetişen Organik Gulik Otundan yaptıkları yemeği evlerine bıraktılar. Şifa ve afiyet olsun" dedi.