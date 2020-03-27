Vefa hattı Bafra'da devrede - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa sosyal destek hattı" tarafından karşılanıyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Bafra Kaymakamlığı destek veriyor. Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayacak olan 65 yaş üstü yaşlılar için kaymakamlık tarafından "Vefa sosyal destek hattı" oluşturuldu. 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayan yaşlılar, emekli maaşları, gıda ve temizlik ürünleri gibi talep ve ihtiyaçları ekipler tarafından temin edilip, evlerinde teslim ediliyor.



Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın emekli maaşlarını alabilmeleri için gerekli tedbirler alınarak, evde hizmet uygulaması yapılmasına ve vatandaşların taleplerinin Vefa İletişim Merkezine iletilmesi durumunda bu talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu saha ekiplerince yerine getirilecektir" dedi.



Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkarmaları kısıtlanan yaşlılar, günlük ihtiyaçları karşılandığı için Bafra Kaymakamlığına teşekkür ettiler. - SAMSUN