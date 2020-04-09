Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı - Son Dakika

Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı

7 saat önce

Aydın Valiliği Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ni ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, çağrı merkezini telefon ile arayan bir vatandaşın yardım talebini cevapladı.

Aydın Valiliği Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ni ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, çağrı merkezini telefon ile arayan bir vatandaşın yardım talebini cevapladı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ni ziyaret ederek, 88'i gönüllü 300'ü kamu olmak üzere toplam 388 personelin ve 68 aracın hizmet verdiği merkezdeki yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Köşger, merkez içerisinde bulunan çağrı merkezini telefonla arayıp yardım talebinde bulunan bir vatandaşla da telefonda görüştü. Telefonda görüştüğü vatandaşın bilgilerini alan Vali Köşger, yardım talebinin yerine getirileceğini kaydetti.

Aydın genelinde 17 ilçeden günlük 4 bin-4 bin 500 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Gelen bu çağrıların yüzde 95'i gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın belli bir kısmının sokağa çıkması yasaklanınca, onların günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tesis edilmiş bir proje bu. Oldukça donanımlı bir ekibimiz var. 40 tane imamızın görev yaptığı, motorize bir ekibimiz de var. Vatandaşlarımızın genel itibariyle bankacılıkla ilgili, ticaret, marketle ilgili talepleri anında yerine getiriliyor. Önümüzdeki dönemde gene 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaştırılacak olan maske ve kolonya var. Bilahare de gene 2. faz dediğimiz vatandaşlarımıza biner liralık bir yardım daha söz konusu. Bu merkezin de desteği ile emniyetimizin, jandarmamızın ve PTT'nin desteğiyle bunların da dağıtılması gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Ayrıca Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'ne 21 Mart 2020 ile 8 Nisan 2020 tarihleri arasında vatandaşlardan gelen 62 bin 389 talepten, 57 bin 385'inin yerine getirildiği öğrenildi.

(Onur Durmuş/İHA)

Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı

Selim Köşger, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:05 Kaynak: İHA

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