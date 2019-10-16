Son Dakika Haberleri: 'Vefa' hizmeti, dualarla karşılık buluyor
Son Dakika Güncel 'Vefa' hizmeti, dualarla karşılık buluyor

'Vefa' hizmeti, dualarla karşılık buluyor

1 saat önce

'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında evi temizlenen ve evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan 80 yaşındaki Ali Durmaz, ettiği dualarla yapılan hizmetlere teşekkürünü ifade etti.

'Vefa' hizmeti, dualarla karşılık buluyor, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi, 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında bakıma muhtaç ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 'Vefa Hizmeti' projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için hayata geçirildi. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Vefa Hizmeti projesi kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere; evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza, çilingir ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok yardımda bulunuluyor.

Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Göllüce Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 yıl önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Ali Durmaz'ın evini temizleyerek evdeki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan Durmaz, evinin temizliğini yapacak da kimsesinin olmadığını dile getirdi. Oturup kalkmada sıkıntı yaşayan Ali Durmaz, sağlanan imkan dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bol bol dua ederek teşekkür etti.

ALLAH, BAŞKANIMIZDAN VE KIZLARIMIZDAN RAZI OLSUN

Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti anlatan Ali Durmaz, "4 yıl önce işimi kaybettim ve şu an yalnız yaşıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı evimin temizliğini de yapmakta güçlük çekiyordum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizin Vefa Ekibi, belirli aralıklarla gelerek evimin tüm temizliğini yapıyorlar. Halıları temizliyorlar, pencereleri siliyorlar, bulaşıklarımı yıkıyorlar, banyo ve lavaboyu temizliyorlar. Evimin bahçesini baştan aşağı yıkayıp temizliyorlar. Allah, Başkanımızdan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun. Ben, kızlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde evim daima temiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil, Ali Durmaz, Kuaför, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:50 Kaynak: Bültenler
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