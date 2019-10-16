'Vefa' hizmeti, dualarla karşılık buluyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlı, yardıma muhtaç kişilere yönelik yürütülen 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında evi temizlenen ve evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan 80 yaşındaki Ali Durmaz, ettiği dualarla yapılan hizmetlere teşekkürünü ifade etti.



Şehitkamil Belediyesi, 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında bakıma muhtaç ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 'Vefa Hizmeti' projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için hayata geçirildi. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Vefa Hizmeti projesi kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere; evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza, çilingir ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok yardımda bulunuluyor. Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Göllüce Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 yıl önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Ali Durmaz'ın evini temizleyerek evdeki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan Durmaz, evinin temizliğini yapacak da kimsesinin olmadığını dile getirdi. Oturup kalkmada sıkıntı yaşayan Ali Durmaz, sağlanan imkan dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bol bol dua ederek teşekkür etti.



"Allah, başkanımızdan ve kızlarımızdan razı olsun"



Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti anlatan Ali Durmaz, "4 yıl önce işimi kaybettim ve şu an yalnız yaşıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı evimin temizliğini de yapmakta güçlük çekiyordum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizin Vefa Ekibi, belirli aralıklarla gelerek evimin tüm temizliğini yapıyorlar. Halıları temizliyorlar, pencereleri siliyorlar, bulaşıklarımı yıkıyorlar, banyo ve lavaboyu temizliyorlar. Evimin bahçesini baştan aşağı yıkayıp temizliyorlar. Allah, Başkanımızdan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun. Ben, kızlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde evim daima temiz kalıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP