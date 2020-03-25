Vefa İletişim Merkezi'ni arayan yaşlı kadının tek isteği 'hazır su' oldu - Son Dakika
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Vefa İletişim Merkezi'ni arayan yaşlı kadının tek isteği 'hazır su' oldu

7 saat önce

Amasya'da bir köyde yaşayan 65 yaşındaki Safiye Avcı, yeni tip korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma sınırlaması dolayısıyla ilçe merkezine gidemeyince telefonla iletişime geçtiği Vefa İletişim Merkezi görevlilerinden 'hazır su' istedi.

Vefa İletişim Merkezi'ni arayan yaşlı kadının tek isteği 'hazır su' oldu, System.String[]

Amasya'da bir köyde yaşayan 65 yaşındaki Safiye Avcı, yeni tip korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma sınırlaması dolayısıyla ilçe merkezine gidemeyince telefonla iletişime geçtiği Vefa İletişim Merkezi görevlilerinden 'hazır su' istedi.


Vefa İletişim Merkezi olarak kullanılan 112'yi arayarak rahatsızlığı dolayısıyla içtiği hazır sulardan isteyen Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Saraycık köyünde yaşayan Avcı'nın talebi üzerine ekipler, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti.


Amasya Valiliği'nin oluşturduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan Jandarma ekipleri, alışverişin ardından su şişeleri ile beraberindeki ihtiyaç malzemelerini Avcı'ya ulaştırdı.


"Siz yeter ki dışarı çıkmayınız. İhtiyaçlarınızı devlet getirir" diye seslenen Jandarma ekiplerine teşekkür eden Avcı, "Rahatsızlığımdan dolayı 4 senedir çeşme suyu içemiyorum. Hazır sudan içiyorum. Suyum bitmek üzereydi. Sağ olun, elleriniz dert görmesin" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Jandarma, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:04 Kaynak: İHA

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