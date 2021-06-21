Üye Girişi
Vefa Konağı'nda Babalar Günü Kutlandı - Son Dakika

Vefa Konağı'nda Babalar Günü Kutlandı

21.06.2021 18:07
Vefa Konağı'nda Babalar Günü Kutlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Babalar Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağı'nda bir program düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Babalar Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağı'nda bir program düzenlendi. Geçtiğimiz Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yapılamayan kutlamaları Pazartesi günü gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Vefa Konağı'nda vakit geçiren büyüklere karanfil dağıtılarak Babalar Günü kutlandı.

Babalar Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Vefa Konağı'nda program düzenlediklerini ve Vefa Konağı'nda olan büyüklerin Babalar Gününü kutladıklarını söyleyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, " Gençlik Merkezimizdeki arkadaşlarımızla beraber büyüklerimizi ziyaret ettik. Büyüklerimizin Babalar gününü kutladık ve sohbet ettik. Büyüklerimiz bizler için çok kıymetli. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimize önem veriyoruz. Büyüklerimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımız için önemli hizmetlerimiz var. İhtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan yaşlılarımıza özellikle ramazan ayında yemek dağıtımlarını yaptık. Evlerinde bakım, tadilat, onarım ve eşya noktasında eksikliklerini gidermeye çalıştık. Organizasyonlarımızı Vefa Konağı'nda olan arkadaşlarımız yapıyor. Ayrıca berber hizmetimizde yine Vefa Konağı'nda bulunuyor. Gazetelerini kitaplarını büyüklerimiz merkezimizde okuyor, ücretsiz olarak çaylarını içiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin her zaman yanındayız. Babalar gününü bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü, Malatya, Pazar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vefa Konağı'nda Babalar Günü Kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı 17:43 Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım 16:53 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim 16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum 15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
İngiliz bankacılık devi TSB, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklıyor İngiliz bankacılık devi TSB, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklıyor         
17:50
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın         
17:33
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı         
16:55
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 18:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefa Konağı'nda Babalar Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement