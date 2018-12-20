Vefa Konağıyla İkinci Baharlarını Yaşıyorlar

ORHAN YOLDAŞ - Malatya
Büyükşehir Belediyesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Vefa Konağı Projesi" kapsamında yaşlılara sağlık hizmetlerinden kişisel bakımlarına kadar her türlü destek veriliyor.
Hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi, biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan "Vefa Konağı"ndan tüm yaşlılar faydalanabiliyor. Hürriyet
Parkı içerisinde sosyal tesise dönüştürülen konak, vatandaşların bir araya gelerek, hoşça vakit geçirdikleri bir mekan haline geldi. Kuaför
hizmetinin de verildiği konakta, vatandaşlara çay da ikram ediliyor. Yaşlılar, konaktaki tüm imkanlardan ücretsiz yararlanabiliyor.
Vefa konağı adı verilen binada gerçekleştirilen sosyal etkinliklerle asırlık çınarlar yeniden hayata bağlanarak, adeta ikinci baharlarını yaşıyor.
Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 97 vatandaşın evi de onarıldı.
Hizmetler ücretsiz
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle yaşlıların bir araya gelerek, sohbet ettikleri ve kitap okudukları sosyal bir tesisi kente kazandırdıklarını söyledi.
Kültürlerinde büyüklere saygının çok önemli olduğunu belirten Polat, "Konakta kişisel bakım hizmetinin yanı sıra çay ve kahve gibi içecekler ücretsiz veriliyor. İsteyen yaşlılarımız kütüphanemiz kitap okuyor ayrıca günlük gazetelerle de gündemi takip ediyor. Yine evlerinde kalan bakıma muhtaç kişilerin evleri aylık temizleniyor ve kişilerin kişisel bakımları da yapılıyor." diye konuştu.
Proje kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları il dışına geziye de götürüldüğü, bununda vatandaşların çok hoşuna gittiğini aktaran Polat, şöyle devam etti:
"Baş tacı olan yaşlılarımızı Şanlıurfa
ile Darende Somuncu Baba
gibi mekanları gezdiriyoruz. Eski Malatya'daki tarihi Ulu Cami'ye, cuma namazı kılmaları için götürüyoruz. Sosyal aktiviteler için konağı kullanıyoruz. Daha önceden toplumda yoğunlukla gençlere yönelik çalışmalar yapılıyordu. Biz burada farklı bir alana dahil olduk. Baş tacımız olan büyüklerimize yönelik çalışma yaptık. Proje kapsamında konakta eğitim seminerleri de veriyoruz."
Polat, belediye olarak en büyük hedeflerinin yaşlıların gönlünü almak olduğunu sözlerine ekledi.
"Eskiden böyle hizmet ve imkanlar yoktu"
Vefa konağına gelen 70 yaşındaki emekli Hasan İnanç ise konağın hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek, hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.
Konakta 65 yaş üstü herkesin faydalandığını ve bir birleriyle dertleştiğini anlatan İnanç, "Burada, sosyal yardım kapsamında 400 civarında ihtiyaç sahibi aileye de yardım yapılıyor. Eskiden böyle hizmet ve imkanlar yoktu. Sosyal alanda güzel hizmetler yapılıyor. Cumartesi günleri profesörler konağa gelip konuşma yapıyor. Farklı kurumlardan emekli devlet memurları, müdürler, öğretmenler hepsi buraya gelip, bir birlerinin bilgilerinden faydalanıyor." diye konuştu.
İnanç, konak hayata geçmeden önce monoton bir hayatı olduğunu bildirerek, "Önceleri hiçbir şey yapamıyorduk. Evden çarşıya, çarşıdan eve gidiyorduk. Çarşıya, camilere, parklara gidiyorduk. Boş yaşamışız. "şeklinde konuştu.
65 yaş üstü kişilere topu taşımanın ücretsiz olmasının çok güzel bir sosyal proje olduğunu dile getiren İnanç, "Ücretsiz toplu ulaşımda çok güzel bir hizmet. Gençler de bazen bize özlem duyuyor, 'keşke bizde ihtiyar olsaydık, bu hizmetlerden faydalansaydık' diyor." değerlendirmesinde bulundu.