Son Dakika › Güncel › 'Vefa Koordinasyon Grubu' ihtiyaçları karşılıyor (2) - Son Dakika
"Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor (2)
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlardan Çankaya ilçesinde ikamet edenlerin ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlardan Çankaya ilçesinde ikamet edenlerin ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
112, 155 ve 156 numaralı hatlara gelen çağrıları değerlendiren grup üyeleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.
65 yaş ve üstündekilerin seyahat etmeleri için gerekli izin belgeleri de Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubunca düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:59 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı