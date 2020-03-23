"Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Vefa Koordinasyon Grubu' ihtiyaçları karşılıyor (2) - Son Dakika

"Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor (2)

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlardan Çankaya ilçesinde ikamet edenlerin ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlardan Çankaya ilçesinde ikamet edenlerin ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

112, 155 ve 156 numaralı hatlara gelen çağrıları değerlendiren grup üyeleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.

65 yaş ve üstündekilerin seyahat etmeleri için gerekli izin belgeleri de Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubunca düzenleniyor.

Vefa Koordinasyon Grubu ihtiyaçları karşılıyor (2)

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:59 Kaynak: AA

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