Vefa Küçük, dargın olan iki başkana seslendi: Bu bayram Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın evine gidelim ve küslüğü bitirelim - Son Dakika

Vefa Küçük, dargın olan iki başkana seslendi: Bu bayram Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın evine gidelim ve küslüğü bitirelim

24.04.2021 14:11
Vefa Küçük, dargın olan iki başkana seslendi: Bu bayram Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın evine gidelim ve küslüğü bitirelim, System.String[]

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ı barıştırmak için harekete geçti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Küçük, "Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bsayramlarda kırgınlıklar ve dargınlıklar giderilir. İki başkana da sesleniyorum, münasip olanı Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etmektir. Aziz Yıldırım müsait olduğu günü bildirsin, ben de katılacağım" dedi.

3 yıl önce Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanan olayların sıcaklığı halen tazeliğini koruyor. İki başkan da birbirine karşı mesafeli ve araları bir hayli açık. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, seçimden önce iki adayın birbiriyle tokalaşmasını sağlamış ama bu suni kalmıştı. Vefa Küçük, Koç ve Yıldırım'ın arasındaki buzları eritmek için yeniden çağrı yaptı.

"ÜÇ BAYRAM GÜNÜNÜN HANGİSİNDE MÜSAİTSE!"

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda bu çağrıyı yapan Küçük, "Seçimden önce ikisini bir araya getirmek istedim ama olmadı. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Ramazan'da kırgınlıklar ve dargınlıklar giderilir. İki başkana da sesleniyorum, münasip olanı Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etmektir. Aziz Yıldırım, 3 bayram gününde hangi günde müsaitse, Ali Koç'a o günü bildirsin. Ben de o ziyarete katılacağım ve kırgınlık giderilsin" dedi.

Vefa Küçük, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a seslendi: Gelin bu bayram barışın, kırgınlığı giderin

KOÇ'A SORMADAN YÖNETİME EKLENMESİ İPLERİ KOPARMIŞTI

Başkan Ali Koç, seçim öncesi kampanyasında Aziz Yıldırım ile arasının nasıl bozulduğunu, "Bir gün beni aradılar, seni de yönetim listesine yazdık. Yeni dönemde bizimlesin dediler. Bana sormadan böyle bir şey yaptılar, zorla kendimi listeden sildirdim. Sonra basına pompaladılar Ali Koç yönetime girecek diye, gittim başkanla konuştum. Giremeyeceğimi bildirdim, ama yine basına pompaladılar. O günden sonra bağlarımız iyice koptu" şeklinde anlatmıştı.

Vefa Küçük, dargın olan iki başkana seslendi: Bu bayram Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın evine gidelim ve küslüğü bitirelim

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vefa Küçük, dargın olan iki başkana seslendi: Bu bayram Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın evine gidelim ve küslüğü bitirelim - Son Dakika Spor


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