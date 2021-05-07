Vefa Küçük: Bizde seçim iptal olmaz

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Sarı-Lacivertliler'de haziran ayında yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'un kısıtlamalalar ve vakalar sebebiyle ertelenmesi gündemde yok. Galatasaray'da bu sebeple alınan iptal kararı büyük tepki çekmişti. Benzer bir iptalin yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgili Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e durum soruldu.

"PLANLADIĞMIZ TARİHTE OLACAK"

Fanatik'e konuşan Küçük, "Yüksek Divan Kurulu Seçimi'ni bir yıl erteledik. Ancak Seçimli Olağan Genel Kurulumuzu planladığımız tarih olan haziran ayının ilk haftasında yapacağız. Bir önceki seçimdeki gibi stadımızda planlıyoruz. Pandemi koşullarını göz önüne olarak kurallardan taviz vermeden gerekli koşullarla genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. İptal konusu bizde yok" dedi.