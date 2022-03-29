Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak - Son Dakika
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Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak

29.03.2022 16:41
Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük merak edilenleri açıklayacak.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük merak edilenleri açıklayacak.

Fenerbahçe'de 9 Nisan'da gerçekleşecek olan Yüksek Divan Başkanlığı seçiminde Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz'la yarışacak olan Vefa Küçük, D-Smart Go ekranlarında yer alacak olan Bol'ca Futbol Özel programında bu akşam saat 21.00'de soruları yanıtlayacak. Emre Bol'un sorularını yanıtlayacak olan Vefa Küçük, Divan Başkanlık Seçimi öncesinde projelerini aktaracak.

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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