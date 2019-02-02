Son Dakika Haberleri: Vefa Küçük'ten 2018 Yılı Değerlendirmesi

Vefa Küçük'ten 2018 Yılı Değerlendirmesi

1 saat önce

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Bütünüyle baktığımız zaman 2018 yılı kulübümüz için başarılı geçmiştir.

Vefa Küçük'ten 2018 Yılı Değerlendirmesi, System.String[]
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Bütünüyle baktığımız zaman 2018 yılı kulübümüz için başarılı geçmiştir. Futbol olarak baktığımızda son iki maçta ve ileride alacağımız sonuçlarla hem bugünümüze hem de geleceğimize daha rahat, daha huzurlu ve güvenli olarak bakacağız" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 2018 yılında sportif başarıların büyük oranda başarılı olduğunu belirterek, "Bunun detaylarını Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan tek tek açıklayacaktır. Biz Fenerbahçe olarak Spor Kulübüyüz. Tabii ki futbol hem Türkiye hem de dünyada birinci sırada, en çok ilgi çeken taraftarların ve insanların öncelikle baktığı en önemli spor dalı. 9 branşta yarışıyoruz. Bu senede de hem Türkiye çapında hem de Avrupa'da, dünyada öenmli başarılar elde ettik. Bütünüyle baktığımız zaman 2018 yılı kulübümüz için başarılı geçmiştir. Futbol olarak baktığımızda son iki maçta ve ileride alacağımız sonuçlarla hem bugünümüze hem de geleceğimize daha rahat daha huzurlu ve güvenli olarak bakacağız. Üye sayımız sene sonu itibariyle 2 bin 788. Divan kurulu üyelerimiz genel kurula katılmada son derece hassaslar. 2019 yılının tamamında 1 Ocak ile 31 Aralık arasında 488 yeni kulüp üyemiz 25 yılını doldurarak yüksek divan kurulu üyeliğini kazanacaklar. Bugün 488 arkadaşımıza takdim etme imkanımız zor olacağı için her 3 ayda bir, divan kurulu toplantısında biz 2019 başından 31 mart sonuna kadar olan üyelerimizi yeni katılanlar olarak takdim edeceğiz. Ekim ayında yaptığımız toplantıdan bu toplantıya kadar aradan geçen 3 ay süresince üyelerimizi gene takdim edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

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