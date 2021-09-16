Vefa'lı gençlerin "insansız yangın söndürme aracı" TEKNOFEST'te tüm görevleri başardı - Son Dakika

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasına katılan Vefa Havacılık Takımı'nın insansız yangın söndürme hava aracıyla yapılan denemeler başarıyla sonuçlandı.

Yunuseli Havalimanı'nda devam eden organizasyonda TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Serbest Görev Kategorisi'nde yarışan ve 8 kişiden oluşan takımın aracı hem katılımcıların hem de jürinin beğenisini topladı.

Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile 30 metre yükseklikteki bir cephe yangınına müdahale eden hava aracı görevini eksiksiz tamamladı.

Ekip, yarışmadan sonra Ar-Ge sürecini tamamlayıp destek bulmaları halinde seri üretime geçmeyi planlıyor.

Vefa Havacılık Takım Kaptanı Ömer Faruk Sarıgöz, AA muhabirine, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu ve TEKNOFEST başladığından beri yarışmalara katıldığını söyledi.

İstanbul Vefa'da, öğrenci yurdunda 2018'de başladıkları çalışmalar kapsamında, şu anda yarıştıkları kategoride daha önce birincilik ve ikincilik elde ettiklerini anlatan Sarıgöz, bu yılki çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yaptığımız insansız hava aracı, yangın söndürme görevi görüyor, onunla yarışıyoruz. Biz bu yarışmalarda tecrübelendik. 'Tecrübelerimizi insanlık adına nasıl bir yarara dönüştürürüz' diye bir arayış içine girdik. İtfaiyecilik sektöründe bir açık gözlemledik. Bu bağlamda birçok itfaiyeciyle görüşerek, nasıl bir şeylere ihtiyaçları var, nasıl sorunlar yaşıyorlar bunları öğrendik. Ürünün sektörde birçok sorunu çözeceğini öngördük. Şu anda itfaiyecilerin de memnun olduğu bir ürün oluştu."

Sarıgöz, artan nüfus ve çarpık kentleşme dolayısıyla yangınlarla mücadelenin sınırlı kaldığını düşündüklerini aktardı.

Çoğu zaman çatı ve cephe yangınlarına itfaiye araçlarının yanaşamadığını, merdivenleri kaldıramadığı için müdahale etmekte zorlanıldığını vurgulayan Sarıgöz, "Biz bu hava aracımızla itfaiye aracından aldığımız yangın söndürme sıvısını binaya, çatıya, cepheye ileterek yangını söndürme operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu yarışmada da bunun simülasyonunu yaptık." dedi.

Oluşturdukları simülasyonda hava aracının 30 metre yükseklikteki bir yangına müdahalede başarılı olduğunu dile getiren Sarıgöz, insansız hava aracına hortum taşıma kabiliyeti de kazandırdıklarını, bu sayede orman yangınlarıyla mücadelede de kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

"Araca termal kamera eklenerek yangın yoğunluğu da belirlenecek"

Vefa Havacılık Takımı'nın güç sistemleri uzmanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Burak Kaplan ise insansız hava aracını 4 aylık bir Ar-Ge sürecinden sonra yaptıklarını söyledi.

Fiyatlandırma ve malzemelerin temini konusunda ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Kaplan, "Bataryalı sisteme döndük ve bu sistemde yarım saatlik bir uçuş süremiz var. Nihai olarak hedeflediğimiz yere bağlı, kablolu bir insansız hava aracı. Yaptığımız ürün, insanlık yararına bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Termal kamera eklemeyi düşünüyoruz. Bu doğrultuda yangın yoğunluğu tespit edilecek." diye konuştu.

Takıma destek veren Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abit Balin ise yurtta kalan öğrencilerin gelişimleri için destekler verdiklerini belirtti.

Türk havacılığı ve mühendisliğinin gelişmesi için öğrencilere katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktaran Balin, bu sayede öğrencilerin farklı cihaz ve ürünler geliştirdiğini bildirdi.