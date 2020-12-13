"Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor - Son Dakika

"Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor

13.12.2020 17:17

"Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor Malatya'da yaşlılara gıda desteği sağlanıyor Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Malatya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Destek Gurubu tarafından karşılanıyor.

"Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor

Malatya'da yaşlılara gıda desteği sağlanıyor

MALATYA - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Malatya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Destek Gurubu tarafından karşılanıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vaka sayılarının artması ile birlikte getirilen yeni tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonları uygulanan tam sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokağa çıkamayan ve kimseleri bulunmayan yaşlıların desteğine Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek gurupları yetişiyor.

Malatya'da da Battalgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gurubu, hafta sonu tam mesai yaparak, yaşlıları yalnız bırakmıyor. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat ile Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi olan Yetimler Kervanı Derneği Başkanı İhsan Çolak, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret ederek gıda paketi verdi.

Battalgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, Cuma günü akşam 21.00'de başlayan kısıtlama ile birlikte hafta sonu boyunca önceden tespit edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Yaşlı insanları evlerinde ziyaret eden ve yalnız olmadıklarını hissettiren Vefa Destek Gurupları, yanlarında götürdükleri gıda kolisini teslim ederken, vakfın mütevelli heyetinde yer alan Yetimler Kervanı Derneği Başkanı İhsan Çolak'ta, vefa destek gurubu olarak devletin temin ettiği yardımları ihtiyaç sahiplerin verdiklerini belirtti. Çolak, dernek olarak da hayırseverlerin yardımlarını da yine belirledikleri ailelere bu süreçte ilettiklerini söyleyerek, kış gelmesi ile odun-kömüre ihtiyaçlarının olduğunu ve hayırseverlerin desteğine ihtiyaçları olduklarını dile getirdi.

Vefa lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
Vefa lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
Vefa lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
Vefa lı görevliler yaşlıların umudu oluyor
Vefa lı görevliler yaşlıların umudu oluyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Vefa'lı görevliler yaşlıların umudu oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Vatandaşların fark ettiği erkek cansız bedeni denizden çıkarıldı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında         
16:49
Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı         
16:29
Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı         
16:10
Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi         
16:07
Radyocu, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen annesinin doğum gününü vinçle pasta sürprizi yaparak kutladı Radyocu, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen annesinin doğum gününü vinçle pasta sürprizi yaparak kutladı         
14:47
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
Motosikletleriyle uçuruma yuvarlanan çift, kabus dolu 15 saat sonunda bulundukları yerden çıkarıldılar Motosikletleriyle uçuruma yuvarlanan çift, kabus dolu 15 saat sonunda bulundukları yerden çıkarıldılar         
12:56
Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar         
11:51
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu         
09:48
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 17:50:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Vefa"lı görevliler yaşlıların umudu oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei