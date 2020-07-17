"Vefa'lı öğretmenlerin" desteğiyle evleri yenilendi - Son Dakika

"Vefa'lı öğretmenlerin" desteğiyle evleri yenilendi

Hataylı okul idarecileri ve öğretmenlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi lise öğrencisinin evini hayırseverlerin desteğiyle yeniledi, içeriyi beyaz eşya ve mobilyalarla donattı.

Hataylı okul idarecileri ve öğretmenlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi lise öğrencisinin evini hayırseverlerin desteğiyle yeniledi, içeriyi beyaz eşya ve mobilyalarla donattı.

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Antakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, görevleri sırasında lise 2'nci sınıf öğrencisi Sakine Yetkin'in kalp hastası annesi Hatice ve yatalak babası İsa Yetkin'in harabeyi andıran evde yaşadığını öğrendi.

Okul idarecileri ve öğretmenlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, öğrencinin yaşadığı tavanından su sızan, mutfağı ve banyosu olmayan evi yenilemek için harekete geçti.

Yaklaşık 40 günde, hayırseverlerin de desteğiyle 61 bin liraya yenilenen eve beyaz eşya ve mobilya da alındı.

Öğretmenlerin inşaatından dekorasyonuna kadar tüm aşamalarında yenileme çalışmasına katıldığı ev, Türk bayrakları asılıp balonlarla süslendikten sonra kurdele kesilerek aileye teslim edildi.

Üç kişilik ihtiyaç sahibi aile, öğretmenlerin vefalı çalışmasıyla yenilenen evlerinde yaşamaya başladı.

"Milletimizin şefkat ve merhamet duygusunun bir tezahürü"

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, AA muhabirine, müdürlük olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'na 81 eğitimciyle katkı verdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin, devletin yardımlarını dağıttığını, bu sırada ihtiyaç sahiplerinin başka gereksinimlerini tespit ettiğini anlatan Çerko, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle hem kendileri hem de yakın akrabaları ve hayırsever esnafla iş birliği yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözmeye çalıştılar. Onlardan bir tanesi olan İsa amcamızın evindeyiz. İsa amcamızın evini neredeyse baştan yaptık, öğretmenlerimiz bunu devletimizin büyüklüğünü göstermek için yaptılar. Buradaki çalışma, milletimizin şefkat ve merhamet duygusunun bir tezahürü. Mutfaktan tutun da kızımız Sakine'nin odasına varıncaya kadar her şey neredeyse sıfırlandı. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

"Yeri geldi araçlarımızla kerpiç taşıdık"

Vefa Grubu gönüllüsü Maraşboğazı İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Doğan da aileyle karşılaştıklarında evin sadece mutfak tadilatını yapmak için kolları sıvadıklarını ancak yardımseverlerin desteğiyle evin birçok bölümünü yenilediklerini ifade etti.

İlk olarak 5 bin liralık bütçeyle tadilata başladıklarını ve daha sonra 61 bin lira tutan malzemelerle evi baştan aşağı onarıp yeni eşyalarla doldurduklarını aktaran Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah bize kapı içinden kapı açtı ve evimizi 40 günlük bir çalışmayla şu anki hale getirdik. Umarım ailemiz huzurlu bir şekilde oturur. Ustalar evde çalışırken bizler de öğretmen arkadaşlarımızla onlara yardım ettik, yeri geldi araçlarımızla kerpiç taşıdık, yeri geldi gecenin 12'sine kadar tadilatta çalıştık. Bunu gönüllü olarak isteyerek, severek yaptık çünkü bu ülkenin insan kaynağından başka bir şeyi yok."

Ailenin mutluluğuna ortak olmaktan gurur duyduğunu belirten Doğan, Sakine'nin okuyup bir meslek sahibi olmasını istediğini dile getirdi.

"Bunun karşılığını okuyarak vermek istiyorum"

Sakine Yetkin ise evlerinin yeni halini gördükçe çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yetkin, "Eskiden duvardan hep su akardı, artık o eski manzara yok ve kendi yatağım, çalışma masam oldu. Bu odaya geçilmiyordu bile ama artık burası benim odam ve burada çok rahat derslerime çalışabileceğim. Bunun karşılığını okuyarak vermek istiyorum. Bunun için öğretmenlerime söz verdim." diye konuştu.

Anne Hatice Yetkin de kullanılabilir bir mutfağa kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz, en büyük hayalim bir mutfağımın olmasıydı. Şimdi sadece o değil bütün evim yenilendi. Hayallerimizin ötesini yaşattılar bize." ifadesini kullandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Vefa'lı öğretmenlerin' desteğiyle evleri yenilendi - Son Dakika
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