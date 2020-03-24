Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var - Son Dakika

Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var

7 saat önce

Korono virüs sebebi ile 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilmesi ile yeni vefa sosyal ekiplerinin kurulması ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması projesi Kepsut belediyesince 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var, System.String[]

Korono virüs sebebi ile 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilmesi ile yeni vefa sosyal ekiplerinin kurulması ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması projesi Kepsut belediyesince 2015 yılından bu yana uygulanıyor.


Kepsut ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşların başta sağlık olmak üzere her konuda ihtiyaçları gideriliyor. Kepsut belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ekiplerce bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan yaşlılar Vefa Evinde misafir ediliyor. Burada sağlık ve tüm ihtiyaçları giderilirken, evde bakım hizmeti ile de vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Anne ve babasının eksiklerini gideren ve bir ihtiyaçları var mı diye arayan Başkan İsmail Cankul'a sosyal medya üzerinden teşekkür edildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Her şeyden önce "Bizim Onlara Vefa Borcumuz" var. Kepsut Belediyesi olarak 2015 yılından buyana Vefa Evi projemiz ile yaşlı, kimsesiz ve bakıma ihtiyacı olan bütün hemşehrilerimizin Sağlık ve bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını bu göreve gönül veren ekibimiz ile birlikte yapıyoruz. Çünkü onlar bizim baş tacımız, biz onların duaları ile işlerimizin kolaylaştığına inanıyoruz. Rabbim yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin" dedi. - BALIKESİR

Kepsut Belediyesi, İsmail Cankul, Kepsut, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı         
17:13
'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber! 'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber!         
16:11
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin         
12:15
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 01:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefa projesi 2015 yılından bu yana Kepsut'ta var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]