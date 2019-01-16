Vefa Projesi" Öğrencilerin Yüzünü Güldürüyor
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) Vefa Projesi kapsamında dört yoksul çocuğa palto dikildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) Vefa Projesi kapsamında dört yoksul çocuğa palto dikildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yeniköy
Kurs Merkezinde eğitim alan dikiş ve el örgüsü kursiyerleri, bir okulda 4 kız öğrencinin palto ihtiyacını gidermek için harekete geçtiği kaydedildi.
Okula gidip çocukların ölçülerini alan kursiyerlerin, malzeme temininin ardından çocuklar için palto, bere ve atkı ördüğü ifade edilen açıklamada, kursiyerlerin yaptıklarını daha sonra öğrencilerin eğitim gördüğü okula gönderdiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Ebru Arıcan, aldıkları eğitimin özellikle çocuklara faydasının olmasından çok büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:05 Kaynak: AA
Direksiyondaki Anne, Araçtan Düşen Çocuğunu Fark Etmeden Yoluna Devam Etti
Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu
İbrahim Tatlıses'in Vefat Eden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi