Son Dakika Haberleri: Vefa Projesi" Öğrencilerin Yüzünü Güldürüyor

Vefa Projesi" Öğrencilerin Yüzünü Güldürüyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) Vefa Projesi kapsamında dört yoksul çocuğa palto dikildi.

Vefa Projesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) Vefa Projesi kapsamında dört yoksul çocuğa palto dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yeniköy Kurs Merkezinde eğitim alan dikiş ve el örgüsü kursiyerleri, bir okulda 4 kız öğrencinin palto ihtiyacını gidermek için harekete geçtiği kaydedildi.

Okula gidip çocukların ölçülerini alan kursiyerlerin, malzeme temininin ardından çocuklar için palto, bere ve atkı ördüğü ifade edilen açıklamada, kursiyerlerin yaptıklarını daha sonra öğrencilerin eğitim gördüğü okula gönderdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Ebru Arıcan, aldıkları eğitimin özellikle çocuklara faydasının olmasından çok büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Yeniköy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat
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