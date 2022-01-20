Üye Girişi
Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma - Son Dakika

Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma

20.01.2022 17:17
Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla açılan ikinci davanın duruşması yapıldı.

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla açılan

ikinci davanın duruşması yapıldı. Vefa Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve 3 personelin sanık olduğu duruşmaya, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

Yalova'da, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın, Yalova Belediyesi'nce Seyrantepe Mahallesi'nde yapılan taziye evinin ihalesinin usulsüz olduğu iddiası üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve belediye çalışanı İ.H.K, T.B ve M.S. hakkında iddianame hazırladı.19 Ocak 2019'da açıldığının fotoğraflarla tespit edildiği belirtilen taziye evi için, 8 Şubat 2019 tarihinde 165 bin liraya ihaleye çıkıldığı kaydedilen iddianamede, Salman ile 4 personel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.İLK DURUŞMAYA SALMAN KATILMADIDava ile ilgili yargılamaya, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Vefa Salman'ın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları ile dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ile 3 personelin yanı sıra, şikayetçi olan Yalova AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar hazır bulundu.Mahkemede ifade veren Hamit Kutlu, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, beraatini istedi. Diğer sanıkların da  suçsuz olduklarını öne sürdükleri duruşmada söz alan Muğlim Bağatar,  belediyede çalışan bir personelin ihbarı üzerine yaptıkları araştırmada, düzmece ve sahte evraklarla belediyenin zarara uğratıldığını ortaya çıkardıklarını belirtip, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakn beklenmesi için ileri bir tarihe erteledi.2020'DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yalova Belediyesi'nde Şubat 2020'de başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Vefa Salman 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in tutuklu, 33 sanığın ise tutuksuz yargılandığı ilk dava ise sürüyor.


Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma
Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma
Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma
Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma
YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediyesi, Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma - Son Dakika


Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı         
17:21
Rusya Merkez Bankası, kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önerdi Rusya Merkez Bankası, kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önerdi         
17:20
83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf! 83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf!         
17:12
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var         
15:56
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
17:20 Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
17:15 Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
17:03 Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i trans birey oldu
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:26:52. #1.12#
SON DAKİKA: Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement