Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma - Son Dakika

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla açılan

ikinci davanın duruşması yapıldı. Vefa Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve 3 personelin sanık olduğu duruşmaya, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

Yalova'da, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın, Yalova Belediyesi 'nce Seyrantepe Mahallesi'nde yapılan taziye evinin ihalesinin usulsüz olduğu iddiası üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve belediye çalışanı İ.H.K, T.B ve M.S. hakkında iddianame hazırladı.19 Ocak 2019'da açıldığının fotoğraflarla tespit edildiği belirtilen taziye evi için, 8 Şubat 2019 tarihinde 165 bin liraya ihaleye çıkıldığı kaydedilen iddianamede, Salman ile 4 personel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.İLK DURUŞMAYA SALMAN KATILMADIDava ile ilgili yargılamaya, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Vefa Salman'ın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları ile dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ile 3 personelin yanı sıra, şikayetçi olan Yalova AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar hazır bulundu.Mahkemede ifade veren Hamit Kutlu, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, beraatini istedi. Diğer sanıkların da suçsuz olduklarını öne sürdükleri duruşmada söz alan Muğlim Bağatar, belediyede çalışan bir personelin ihbarı üzerine yaptıkları araştırmada, düzmece ve sahte evraklarla belediyenin zarara uğratıldığını ortaya çıkardıklarını belirtip, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakn beklenmesi için ileri bir tarihe erteledi.2020'DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yalova Belediyesi'nde Şubat 2020'de başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Vefa Salman 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in tutuklu, 33 sanığın ise tutuksuz yargılandığı ilk dava ise sürüyor.