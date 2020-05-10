Vefa Sosyal Destek Grubu Anneler Günü'nde şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği'in yaptığı ziyaretler

Kaymakam Cemil Özgür Öneğ Şehit annesi Mukaddes Efiloğlu'nu ziyareti

Kaymakam Cemil Özgür Öneğ Şehit annesi Mukaddes Efiloğlu'na hediye takdim etmesi

Baba Abdullah Efiloğlu'nun konuşması

Kaymakam Öneği'nin açıklamaları

Kaymakam Cemil Özgür Öneği'in 117 yaşındaki Emine Güler'e yaptığı ziyaret

Kaymakam Cemil Özgür Öneği'in sertifika vermesi

117 yaşındaki Emine Güler'e hediyeler takdim edilmesi İzmir'de Vefa Sosyal Destek Grubu Anneler Günü'nde şehit annesini ziyaret etti

İzmir'de Vefa Sosyal Destek Grubu Anneler Günü kapsamında, şehit annesi Mukaddes Efiloğlu ile 117 yaşındaki Emine Güler'i evlerinde ziyaret etti.

Karabağlar Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Kaymakam Cemil Özgür Öneği ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 2017 yılında düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun annesi Mukaddesi Efiloğlu'nu ziyaret etti.

Baba Abdullah Efiloğlu'nun da bulunduğu ziyarette Kaymakam Öneği, anne Efiloğlu'nun Anneler Gününü kutlayarak çiçek ve hediye verdi.

Mukaddesi Efiloğlu, yaptıkları ziyaret için Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine ve Kaymakam Öneği'ye çok teşekkür etti.

Baba Efiloğlu ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken," Bu bayrak, millet ve vatan sağ olsun. Bu vatan ve bayrak hepimizin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Kaymakam Cemil Özgür Öneği ise aziz şehitlerin ailelerine her zaman sahip çıktıklarını anlatırken, "Anneler Günü nedeniyle vefa ekipleriyle şehit ailelerini ziyaret ediyoruz. Onlara Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın mesajlarını iletiyoruz. Hatırlarını sorup gönüllerini alıyoruz." diye konuştu.

Öneği ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri şehit annesi Efiloğlu'na yaptıkları ziyaretin ardından Karabağlar'da yaşayan 7 çocuk 30 torun sahibi olan 117 yaşındaki Emine Güler'i evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyarette Kaymakam Öneği, İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar Projesi" kapsamında Sakarya'da oluşturulan "Cennet Anneleri Ormanı"nda adına dikilen ağacın sertifikasını Güler'e verdi.