Son dakika haberi: Osmaneli Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı belgesi - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama döneminde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışanlarını makamında kabul edip başarı belgesi veren Kaymakam Ünal, çalışanların hiçbir aksaklığa mahal vermeden 24 saat esasıyla görev yaptığını anımsattı.

Ünal, mücadelede ön safta olan ekiplerin vatandaşlar için canla başla çalıştığını kaydederek, şunları aktardı:

"Ekiplerimiz bu görevlerini yerine getirirken, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık göstererek gayretli ve özverili çalışma yaptılar. Bu pandemi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek sürece katkıda bulunan ve görevlerine devam eden ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza, emniyet, jandarma, zabıta teşkilatımızın mensuplarına, daire müdürlerimize ve bu mücadeleye emek veren tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum."