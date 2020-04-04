Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Bayburt'ta çalışmalarına devam ediyor.

Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelge ile vatandaşların temel ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor. Bakanlık genelgesi ile ülke çapında il ve ilçe merkezlerini kapsayacak şekilde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı gerçekleştiriyor. Genelgenin uygulanmaya başlandığı günden bu zamana Bayburt'ta çok sayıda vatandaşın talebi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.

Taleplerin hiçbirinin karşılıksız bırakılmadığı uygulama; yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlıyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarına ek olarak Bayburt Valiliği tarafından Ocak ayında başlatılan Açık Kapı Yaşlı ve Engelli Destek Projesi ile de proje bünyesindeki saha ekipleri çalışmalara destek veriyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde de İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun başkanlığında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

Demirözü Vefa Sosyal Destek Grubu bu hafta boyunca ilçe merkezi ve köylerde bulunan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ilaç ve diğer ihtiyaçlarını tedarik etti. - BAYBURT