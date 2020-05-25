Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda da vatandaşların yardımına koştu - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda da vatandaşların yardımına koştu
Bitlis'in Güroymak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evinde geçiren şehit ailesini ve 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:36 Kaynak: AA
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