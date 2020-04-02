Vefa Sosyal Destek Grubu belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak - Son Dakika

Denizli'de Korona virüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri Büyükşehir Belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.



Dünyayı etkisi altına alarak yaklaşık 900 bin insana enfekte olan korona virüs kapsamında birçok tedbir genelgeleri yayınlandı. Yayınlanan genelgeler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına 81 il valiliği koordinesinde belediyeler, emniyet müdürlükleri ve ilgili kurumlar bünyesindeki personellerden Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda oluşturulan gruplarda görevli personellerin halk otobüslerini ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı. Daha önce tüm sağlık çalışanlarına, eczacılar ve eczanede çalışanlara belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilmesi kararı alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu gruba Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini dahil ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri belediye otobüslerine Vefa Sosyal Destek Grubu kimlikleri ile ücretsiz binebilecek., Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Denizli'de başarılı bir şekilde çalıştığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile sokağa çıkması sınırlandırılan büyüklerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Vatandaşlarımızın gerek alışveriş, gerekse diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubumuzda yer alan arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Biz de büyüklerimiz için fedakarlık yapan bu kardeşlerimizi ücretsiz belediye otobüsü uygulamamıza dahil ediyoruz. Çok değerli büyüklerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermek için görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubumuzda çalışan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. - DENİZLİ