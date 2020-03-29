Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine yaşlı çiftten dua - Son Dakika

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve istekleri Valilik tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, görevlilere dua ediyor.

Tokat Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda yer alan polis, jandarma, AFAD ve zabıta ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 156 Jandarma İmdat Hattı'na gelen talepleri ekiplerine bildiriyor.

Ekipler, istekleri not aldıktan sonra talebe göre eczane veya markete giderek yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını temin ediyor.

Daha sonra belirtilen adrese giden ekipler, aldıklarını istek sahibine teslim ederek hayır dualarını alıyor.

Bir köyde yaşayan 73 yaşındaki Fadime ve 78 yaşındaki Bekir Türk çifti, jandarmadan gıda ve temizlik maddesi istedi.

Ekipler de marketten malzemeleri alarak Türk çiftine teslim etti.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Jandarma ekiplerine teşekkür ve dua eden Fadime Türk, AA muhabirine, 65 yaş üstü kişilerle ilgili karara uyarak dışarı çıkmadıklarını söyledi.

İstekleri için jandarmayı aradıklarını belirten Türk, "Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, milletimizden, askerimizden Allah razı olsun. Bu kara bulutlar gider inşallah. Her şeyimizi getiriyorlar sağ olsunlar. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet olmazsa biz olabilir miyiz? Bu nedenle Türkiyem, evde kalalım. Biz ihtiyarız, gençlere sebep olmayalım." ifadelerini kullandı.

Bekir Türk de jandarma görevlilerine teşekkür etti.