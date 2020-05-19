Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, önce bayrak sonra yardım dağıttı - Son Dakika

Ekipler daha sonra vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti.

Görevliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sivas Valisi Salih Ayhan 'ın selamını ilettikleri vatandaşlara evlerine asmaları için önce Türk bayrağı verdi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalan ekipler, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi 'ni kutladı.

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