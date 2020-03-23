Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

6 saat önce

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da Kovid-19 önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

Vatandaşların yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak dışarı çıkmamayı tercih ettiği görüldü.

Kentte özellikle parkların boş kaldığı, işlek yerlerde de çok az insan hareketliliği yaşandı.

Adıyaman Valiliği tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

İmamağa Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam, sokağa çıkamadığı ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı için 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talep etti.

Mahalleye gelen Yunus polis ekipleri, kişinin ihtiyaçlarını öğrenip marketten alarak kendisine teslim etti.

İhtiyaçları karşılanan yaşlı adam, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:31 Kaynak: AA

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