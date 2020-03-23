"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
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"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ve Ferizli ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Sakarya'nın Karasu ve Ferizli ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası Karasu Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurulmasına karar verilen Karasu'da İlçe Sosyal Destek Grubu faaliyete geçti.

Karasu Belediyesi zabıta ekipleri, devriye gezerek 65 yaş ve üstü vatandaşları evlere dönmeleri konusunda uyardı.

Evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların istekleri de zabıta ekiplerince karşılandı.

Ferizli

Ferizli ilçesinde de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, genelge kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Sakarya, Ferizli, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:50 Kaynak: AA

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