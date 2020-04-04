Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan'da çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan'da çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan'da çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan'da çalışmalarına devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan'da çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanları korona virüsün tehlikeli sonuçlarından korumak üzere yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan'da çalışmalarına devam ediyor.


Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelge ile vatandaşların temel ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor. Bakanlık genelgesi ile ülke çapında il ve ilçe merkezlerini kapsayacak şekilde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı gerçekleştiriyor. Genelgenin uygulanmaya başlandığı günden bu zamana Erzincan'da çok sayıda vatandaşın talebi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.


Taleplerin hiçbirinin karşılıksız bırakılmadığı uygulama; yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlıyor. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:40 Kaynak: İHA

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