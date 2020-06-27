Vefa Sosyal Destek Grubu, geç kalan öğrencileri YSK'ye yetiştirdi - Son Dakika

Siirt'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 4 öğrenciyi, Vefa Sosyal Destek Grubu sınava yetiştirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.
Siirt Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu sınava geç kalan öğrencilere ulaşım desteği sağladı.
2 araçla 4 kişiden oluşan ekip, kendilerini yardım talebinde bulunan öğrencileri velileriyle sınav salonlarına yetiştirdi.
Siirt Belediyesi de toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.
Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Mehmet Keskin, sınava girecek öğrencilere ulaşım imkanı sağladıklarını belirterek, "Sınava geç kalan 4 öğrencimizi, evlerinden alarak sınava ulaştırdık." dedi.