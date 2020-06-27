Vefa Sosyal Destek Grubu, geç kalan öğrencileri YSK'ye yetiştirdi - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

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Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim