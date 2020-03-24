Vefa Sosyal Destek Grubu gıda paketi dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefa Sosyal Destek Grubu gıda paketi dağıttı - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu gıda paketi dağıttı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda paketi takdim edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu gıda paketi dağıttı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda paketi takdim edildi.


Korona virüsü salgını nedeniyle hastalığın bulaşmaması için İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgeyle 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri dolayısıyla Merzifon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda paketleri bizzat evlerinde teslim edildi. - AMASYA

İçişleri Bakanlığı, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:01 Kaynak: İHA

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