Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Kentlerdeki Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Batman'da Vali Hulusi Şahin öncülüğünde çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri, vatandaşların evlerine götürdü.

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Necmettin Doğan Kümet, yaptığı açıklamada, ilde üretilen kolonya, sıvı sabun, el dezenfektanı ve maskeleri 65 yaş üstü ve dar gelirli insanlara ulaştırma çabasında olduklarını belirtti.

Bu kapsamda ev ev gezerek yardım malzemelerini adreslere teslim ettiklerini dile getiren Kümet, "Evde kal Batman, güvende kal diyoruz." ifadesini kullandı.

75 yaşındaki Hatice Ece, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Fatma Şimşek ise adresine getirilen temizlik malzemeleri dolayısıyla yetkililer için dua etti.