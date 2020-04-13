Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor - Son Dakika
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Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor

6 saat önce

Van Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 20 günde 60 bin 913 vatandaşın maaş ve sosyal yardım talepleri yerine getirildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor, System.String[]

Van Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 20 günde 60 bin 913 vatandaşın maaş ve sosyal yardım talepleri yerine getirildi.


Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kapı kapı dolaşan ekipler yardım kolileri dağıtırken, aynı zamanda dışarı çıkmaları yasak olan yaşlılarında siparişlerini alarak evlerine teslim ediyor. Van Valiliği tarafından 13 ilçesinde aralarında polis, jandarma, güvenlik korucusu, bekçi, memur ve Kızılay personelinden oluşturulan 629 ekip ile vatandaşların ihtiyaçları anında yerine getiriliyor. Van Vefa Sosyal Destek grubu, Bahçesaray ilçesinde oluşturulan 7 ekiple bin 533 talebin bin 533'nü, Başkale ilçesinde 10 ekiple 2 bin 232 talebin 2 bin 114'nü, Çaldıran ilçesinde 20 ekiple 6 bin 334 talebin 4 bin 910'nu, Çatak ilçesinde 22 ekiple 917 talebin 879'u, Edremit ilçesinde 25 ekiple 4 bin 272 talebin 3 bin 481'ini, Erciş ilçesinde 73 ekiple 19 bin 793 talebin 17 bin 215'ini, Gevaş ilçesinde 8 ekiple bin 184 talebim bin 184'ünü, Gürpınar ilçesinde 15 ekiple 5 bin 383 talebin 5 bin 7'sini, İpekyolu ilçesinde 29 ekiple 13 bin 360 talebin 12 bin 132'sini, Muradiye ilçesinde 12 ekiple 2 bin 419 talebin 2 bin 231'ini, Özalp ilçesinde 10 ekiple 3 bin 161 talebin 3 bin 116'sını, Saray ilçesinde 8 ekiple bin 765 talebin bin 739'unu ve Tuşba ilçesinde 10 ekiple 5 bin 403 talebin 5 bin 372'sine cevap verdi. 249 ekiple hizmet veren Van Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 22 Mart-11 Nisan 2020 tarihleri arasında 67 bin 756 maaş ve sosyal yardım taleplerinin talebin 60 bin 913'ü yerine getirildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:14 Kaynak: İHA

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