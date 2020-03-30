Vefa Sosyal Destek Grubu hayat kurtardı - Son Dakika

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca yaşlılara yardım için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, evine gittikleri 89 yaşındaki kadını yaralı halde buldu. 2 gün önce düşüp yaralanan ve yardım isteyemeyen yaşlı kadın. tedavi için hastaneye kaldırıldı.



Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca 81 ilde Sosyal Yardımlaşma Vakfı İl Müdürlüklerine bağlı olarak Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Adana'da oluşturulan ekip de yaşlıların evlerini tek tek ziyaret edip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormaya başladı. Ekipler, Mithatpaşa Mahallesi 58039. Sokak'ta zilini çaldıkları Nebile Zihinli'nin (89) evinde kapıyı açan olmayınca pencereden baktıklarında yaşlı kadının yerde yattığını gördü. Ekipler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kapının açılması için Can-Kur ekipleri de olay yerine geldi. Ekipler kapıyı kırarak yaşlı kadına ulaştı.



Yaşlı kadın, ekiplere 2 gün önce düşerek yaralandığını, kimsesi olmadığı için haber veremediğini söyledi. Bitkin düşen yaşlı kadın, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Yaşlı kadın daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. - ADANA