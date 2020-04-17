Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor - Son Dakika

Kırklareli Valiliği himayesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 1526 Vefa Sosyal Destek Gurubu personelinin sahada görev yaptığı belirtildi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini yaptığı, bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yardım götürüldüğü aktarılan açıklamada, 2540 kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca 44 sağlık personelinin 646 vatandaşın sağlık hizmetlerini karşıladığı aktarılan açıklamada, 336 kişiye de maddi destek hizmeti gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan 112, 155 ve 156 çağrı merkezine ulaşarak yardım talep eden 248 vatandaşın da ihtiyaçlarının giderildiği kaydedildi.