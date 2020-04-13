Vefa Sosyal Destek Grubu kronik rahatsızlığı olan vatandaşın yardımına koştu - Son Dakika

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Vefa Sosyal Destek Grubu kronik rahatsızlığı olan vatandaşın yardımına koştu
7 saat önce
Ağrı'nın Tutak İlçesinde kronik hastalığı bulunan bir vatandaşın kendini iyi hissetmediğine dair ihbar alan Vefa Soysal Destek Grubu, vatandaşın evine giderek sağlık taramalarını gerçekleştirdi.
Ağrı'nın Tutak İlçesinde kronik hastalığı bulunan bir vatandaşın kendini iyi hissetmediğine dair ihbar alan Vefa Soysal Destek Grubu, vatandaşın evine giderek sağlık taramalarını gerçekleştirdi.
Tutak'ta dün gece saatlerinde kronik hastalığı bulunan bir vatandaşın kendini iyi hissetmediğine dair ihbar alan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşın evine bir doktor yönlendirerek serum bağlattı. Vatandaş kendini iyi hissedene kadar yanında bekleyen doktor, gerekli olan tüm sağlık taramalarını da gerçekleştirdi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:20 Kaynak: İHA
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