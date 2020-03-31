Vefa Sosyal Destek Grubu'na hijyen kuralları anlatıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hijyen kuralları ve maske ile koruyucu ekipmanların doğru kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.



Merzifon Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bilgilendirmede Vefa Sosyal Destek Grubu saha görevlilerine yönelik İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınına karşı hijyen kuralları ve maske ile koruyucu ekipmanların doğru kullanımı konuları anlatıldı.



Toplantıya katılan İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirtti.



Kaymakam Demirkale, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın evde bakım, muayene, maaş çekimi ve diğer temel ihtiyaçları karşılanıyor. 112, 155 ve 156 numaralarını aradıklarında kendilerine yardımcı olunacaktır" dedi. - AMASYA