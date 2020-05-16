Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya kınama - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Vatandaşlar için çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Doğru, şunları kaydetti:

"Bu faşist tutum, kıymetli hemşehrilerimizle oluşturduğumuz güçlü birliktelik karşısında yenilmeye mahkumdur. Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı olayı maalesef, Van'da PKK terör örgütünün ortaya çıkardığı ve görevi Adana'da CHP'ye devrettiği, bir terör örgütü ile siyasi partinin arasında oynanan ve adeta bayrak yarışına çevrilen terörize eylemler silsilesine dönüşmüştür. Bu çeteleşmiş yapıların ortaklaşa düzenledikleri terör eylemleri bizi yolumuzdan döndüremez. Yalnızca vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz."