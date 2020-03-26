Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan inekleri için ot istedi - Son Dakika

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yaşayan ve ineklerinin otu bitmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nu araya kişiye, polis ekipleri yardım etti.

Dernekpazarı'nda yaşayan ve 65 yaşın üzerinde olduğu için yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında evinden ayrılamayan Salih Düzenli, ineklerinin otunun bitmesi nedeniyle Dernekpazarı Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradı.

Yaşlı adamın talebi üzerine Rize'nin İyidere ilçesinden otları temin ederek kamyonetle ilçeye getiren polis ekipleri, Düzenli'ye teslim etti.

Dernekpazarı Kaymakamlığınca alınan önlemler doğrultusunda ilçede bulunan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan 747 kişiyle sürekli iletişim halinde kalındığı, talep ve isteklerinin her saat giderildiği öğrenildi.