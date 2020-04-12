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"Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan Nay çiftine evlilik yıl dönümünde pastalı sürpriz
34 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan İsmail Nay ve eşi Nuray Nay'a 40'ıncı evlilik yıl dönümünde pasta götürerek sürpriz yaptı.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan İsmail Nay ve eşi Nuray Nay'a 40'ıncı evlilik yıl dönümünde pasta götürerek sürpriz yaptı.
İbrahimce Mahallesi'nde oturan ve KOAH hastası olduğu öğrenilen 65 yaşındaki İsmail Nay, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, 40'ıncı evlilik yıl dönümleri olduğunu ve eşine sürpriz yapmak istediğini bildirdi.
Bunun üzerine Edremit Emniyet Müdürlüğü Sosyal Vefa Ekipleri de mumlarla süsledikleri pastayla Nay çiftinin evine gitti.
Kapıyı açan Nuray Nay, karşısında ellerinde pasta olan polisleri görünce şaşkınlık yaşadı.
Kısa süren şaşkınlığın ardından Nay çifti polislerle birlikte pastayı kesti ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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