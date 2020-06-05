Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gönüllü şehit çocukları - Son Dakika

Siirt'te şehit çocukları, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gönüllü neferleri olarak çalışıyor.

Siirt Valiliği bünyesinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 35 kişilik gönüllü ekibinde yer alan 7 şehit çocuğu ve yakını, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıyor.

Devlet kurumlarında görev yapan 4'ü şehit çocuğu, biri şehit kardeşi 2'si de şehit yakını 7 kişi, mesai saatleri sonrası Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına katılıyor.

Valilik bünyesinde İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin, ekibin destek sorumlusu olarak görev aldığını aktardı.

Babası Mahmut Keskin'in 16 Temmuz 1995'te Eruh ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştüğünü belirten Keskin, babasının bıraktığı mirası hayır işlerinde bulunarak yaşatmaya çalıştığını kaydetti.

Bir şehit çocuğu olarak ekipte en ön safta yer aldıklarını aktaran Keskin, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bugüne kadar 6 bin 381 ailenin yardım talebini karşıladıklarını aktaran Keskin, şöyle devam etti:

"Özellikle grupta yer alan tüm arkadaşlarımız canla başla hizmet ediyor. Ailelerin mutluluklarına ortak olduk. Valiliğimiz bünyesindeki ekibimiz, devlet aklıyla millet odaklı hareket ederek devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarına hissettiriyor. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken onların mutluluğuna tanık oluyoruz. Devletin verdiği tüm görevi yapmaya hazırız. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak her vatandaşa yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Bir şehit çocuğu olarak mutluluk duyuyorum."

"Salgın bitene kadar gönüllü olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü hizmet veren şehit çocuğu Rıdvan Aldemir de ihtiyaç sahibi ailelere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aldemir, babası güvenlik korucusu Mahfuz Aldemir'in 12 Nisan 1994'te Eruh'ta teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu şehit olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Biz kurumda vardiyalı olarak çalışıyoruz. Boş kaldığımız zamanda gönüllü olarak gruptaki arkadaşlarımızla ailelere erzak kolileri ve diğer yardımları ulaştırıyoruz. Dolayısıyla ramazan ayında aç ve susuzlukla cebelleşmemize rağmen yardım götürdüğümüz ailelerimizin yüzündeki o mutluluk her şeye bedeldir. Biz bununla şeref ve mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluk tüm yorgunluğumuzu üstümüzden atıyor. Salgın bitene kadar gönüllü olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen hafta da bir şehit annemizin, çocuğunun mezarına gitmek istediğini bize iletmesi üzerine tahsis edilen araçla annemizi evinden alıp şehit çocuğunun mezarına götürdük. Çok duygulandık."

Grubun gönüllü üyelerinden Mehmet Şirin Beytekin de babası Şirin Beytekin'in 14 Ekim 1993'te terör örgütü PKK tarafından Pervari'nin Tuzcular köyüne düzenlenen saldırıda şehit düştüğünü aktardı.

Şehit çocuğu olarak gönüllü hizmet vermekten mutluluk duyduğunu belirten Beytekin, "Salgın bitene kadar gönüllü olarak ailelere yardım ulaştırmaya erzak kolisi götürmeye devam edeceğim. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu bayrağı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı ve şehit yakını Nedim Ayhan ise yardım götürdükleri ailelerin yüzündeki tebessüm ve dualarının her şeye değer olduğunu söyledi.