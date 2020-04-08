Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri yaşlılara hizmet yarışında - Son Dakika

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Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri yaşlılara hizmet yarışında
6 saat önce
Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında görev alan polisler, Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan yaşlılara hizmet için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında görev alan polisler, Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan yaşlılara hizmet için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polisler, her gün belirledikleri yaşlı vatandaşların evlerine uğrayıp temel ihtiyaçlarını gideriyor. Yaşlılar, gece-gündüz halkın güvenliği için çalışan polislerin aynı zamanda yaşlılara hizmet etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini ve duygulandırdığını söyledi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:47 Kaynak: İHA
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