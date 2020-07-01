Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinden şehit aileleri ve gazilere ziyaret - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinden şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) üyeleri, ziyarette bulundukları şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarını giderdi.

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) üyeleri, ziyarette bulundukları şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarını giderdi.

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Ekipler, kentteki 7 şehit ailesi ve gaziyi ziyaret ederek sorunlarını dinledi, gıda yardımında bulundu.

Grup sorumlusu Nedim Ayhan, şehit aileleri ve gazilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Gönüllü görev alan ekipte şehit çocuklarının da bulunduğunu dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Şehit aileleri ve gaziler baş tacımızdır. Onları sık sık ziyaret ederek sorunlarını dinliyoruz. Tam bir dayanışma içindeyiz. Bugün de ziyaret ettiğimiz 7 aileye valimizin selamlarını ilettik. Sorunlarını dinledik, gönüllerini aldık. Onların yüzündeki mutluluk her şeye değer. Ailelerle dayanışmayı sürdüreceğiz."

Grup üyesi Ömer Beytekin de kendisinin de bir şehit çocuğu olduğunu belirterek, "65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyacını karşılamak için kurulan grupta 2 aydır çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ziyaret ettiğimiz ailelerimizin devlete ve millete hayır duasında bulunması bizleri çok mutlu ediyor. Allah devlete ve millete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:18 Kaynak: AA

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