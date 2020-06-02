Vefa sosyal destek grubu üyesine doğum günü sürprizi - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grup üyelerinden Suna Karacimşit'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar.



Aylardır çok yoğun bir tempoyla çalışarak ihtiyaç sahiplerine devletin şefkatli elini ulaştıran Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grup üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı başarı belgelerini takdim eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yanlarında getirdikleri pastayla grup üyesi Suna Karacimşit'in doğum gününü tebrik ederek kutladılar.



Önce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Suna Karacimşit, sürpriz dolayısıyla büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.



Suna Karacimşit'e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetler için kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız ülkemizin her noktasında çok güzel hizmetlerde bulunmuşlardır. Valiliğimizin koordinasyonunda İlçe Kaymakamlığımızın, Jandarma ve Emniyet Birimlerimizin, Belediyemizin, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın, çalışanlarımız ve gönüllü insanlarımızın el birliğiyle hiçbir aksama ve sıkıntı yaşanmadan çok güzel hizmetler hayata geçti. Fedakar ve özverili çalışmalarınız, milletimizin yüreğinde daima yer alacaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında 7/24 hizmet vererek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan tüm Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İlçe Kaymakamımız Sayın Turgay Gülenç ile birlikte Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grubumuzu ziyaret ederek başarı belgelerini takdim ettik. Grup üyelerimizden olan Suna Karacimşit hanımefendinin ise doğum günü nedeniyle kendisine bir sürpriz yapmak istedik. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve güzel nice yıllar diler, doğum gününü kutlarım" diye konuştu.



Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç de, Vefa Sosyal Destek Grubu Üyelerini tebrik ettikten sonra Suna Karacimşit'in doğum gününü kutlayarak, başarı ve sağlık dolu nice yıllar temennisinde bulundu. - MALATYA